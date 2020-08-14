В России предложили ввести в оборот 300-рублевую купюру

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков выступил с инициативой о введении в оборот купюры достоинством 300 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам народного избранника, он уже направил в Центробанк письмо с просьбой пустить в оборот банкноту, посвященную Уралу и 300-летию Екатеринбурга.

Пирожков придумал три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором - Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем - дом купца Севастьянова.