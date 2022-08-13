В России растет количество заболевших коронавирусом

За последние сутки в стране подтверждено 28 694 случая коронавирусной инфекции, днем ранее было зафиксировано 27 810 заболевших. Общее число заболевших в России возросло до 18 852 976.

Число выздоровевших увеличилось за сутки на 16 874, за все время пандемии поправились 18 121 135. Умерли за сутки 60 пациентов, за все время – 383 071.

Количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%, сообщили в федеральном оперативном штабе. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение - в 37 регионах, ситуация осталась без изменений в шести субъектах. (фото unsplash.com, Fusion Medical Animation)