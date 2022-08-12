12 августа 2022, 20:50
Wildberries ввел плату за возврат хрупких и крупногабаритных товаров
Онлайн-ретейлер взимает 1000 рублей за возврат некоторых товаров, требующих особых условий перевозки
За возврат крупногабаритных и хрупких товаров пользователям маркетплейса Wildberries придется платить. Стоимость возврата составит одну тысячу рублей.
Крупногабаритные и хрупкие товары составляют около 2% всего ассортименте. Сюда входят холодильники, телевизоры, посудомоечные и стиральные машины. При этом доставка этих товаров и подъем на этаж по-прежнему останутся бесплатными.
«С прошлой недели плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», - сообщили в онлайн-ретейлере ТАСС. (фото unsplash.com, rupixen.com)