Wildberries ввел плату за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

За возврат крупногабаритных и хрупких товаров пользователям маркетплейса Wildberries придется платить. Стоимость возврата составит одну тысячу рублей.

Крупногабаритные и хрупкие товары составляют около 2% всего ассортименте. Сюда входят холодильники, телевизоры, посудомоечные и стиральные машины. При этом доставка этих товаров и подъем на этаж по-прежнему останутся бесплатными.

«С прошлой недели плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», - сообщили в онлайн-ретейлере ТАСС. (фото unsplash.com, rupixen.com)