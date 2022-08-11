Россияне могут оформлять мелкие ДТП через «Госуслуги»

На «Госуслугах» появилась возможность оформить ДТП без вызова ГИБДД. Сервис «Европротокол онлайн» заработал в приложении «Госуслуги Авто», сообщили в телеграм-канале Минцифры. Извещение о происшествии поступает в страховую онлайн. В министерстве отметили, что риска ошибок в данных нет, так как форма автоматически заполняется сведениями из «Госуслуг», передает ТАСС.

Для оформления протокола онлайн нужно, чтобы в аварии не было пострадавших. Помимо этого, не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств, а оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах».

Для оформления европротокола нужно указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. Возмещение можно получить до 100 и до 400 тысяч рублей. (фото unsplash.com, Matt Hudson)