Врач перечислил признаки рака предстательной железы

Основная опасность рака предстательной железы состоит в том, что на ранних стадиях болезнь не дает о себе знать. Основные симптомы заболевания появляются достаточно поздно, что затрудняет его обнаружение и лечение. Об этом рассказал окноуролог Денис Алтунин, его слова приводит «Лента.ру».

Так, на поздних стадиях основными симптомами рака предстательной железы являются проблемы с мочеиспусканием. «Мужчина испытывает частые позывы в туалет, сила струи мочи снижается, у человека появляется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря», - отметил эксперт.

Алтунин подчеркнул, что к явным признакам прогрессирования опухоли относятся спазмы и боль в промежности, крестце, внизу живота, пояснице, появление крови в моче или сперме, эректильная дисфункция.

К неочевидным симптомам, которые должны насторожить мужчину, врач отнес, прежде всего, общее недомогание - это слабость, постоянная усталость и отсутствие сил, резкое и беспричинное снижение веса, истощение, отек нижних конечностей.

Медик настоятельно рекомендовал всем мужчинам в возрасте старше 40 лет регулярно посещать уролога, даже если ничего не болит, раз в год сдавать анализ крови на уровень простатспецифического антигена, повышенный показатель которого может говорить о воспалении или раке простаты. Фото: unsplash.com