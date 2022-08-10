Россиянам рассказали о смертельной опасности горячей пищи

Употребление горячих напитков и пищи может грозить серьезными проблемами для здоровья. В частности, повышается риск развития злокачественных новообразований, рассказала отоларинголог Светлана Зимина, слова специалиста приводит Ura.ru.

«При контакте горячих напитков и пищи со слизистой оболочкой возникают ожоги. Если регулярно обжигать губы, ротовую полость и слизистую оболочку ротоглотки, то снижается чувствительность вкусовых рецепторов, и может присоединиться инфекция. Напитки и пища очень высоких температур, выше 60 градусов на регулярной основе увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и пищевода в два раза. Из-за постоянного ожога раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом увеличивается проницаемость тканей, в том числе, и для канцерогенов»,

- рассказала эксперт. По мнению Зиминой, особенно осторожно относиться к горячей еде должны люди с признаками гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги, язвы и атрофического гастрита. Таким людям врач посоветовала употреблять напитки температурой не более 50-55 градусов.

Помимо прочего, горячая пища опасна для зубов. Особенно плохо сказывается на эмали чередование горячих и холодных продуктов, например, чая и мороженого. Горячее питье стоит исключить при заболеваниях горла, потому что воспаленная слизистая травмируется еще сильней, и самочувствие ухудшается, подытожила врач. Фото: unsplash.com