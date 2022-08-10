Россиян предупредили о подорожании смартфонов к осени

К осени смартфоны в России могут подорожать на 10-15%. В этот сезон жители страны традиционно покупают новую технику, поэтому подорожание ожидаемо, рассказали эксперты рынка, мнение специалистов приводит издание «Секрет фирмы».

По данным аналитиков, к концу второго квартала (апрель-июнь) популярные смартфоны подешевели на 23% по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года.

В июле цены на популярные флагманы вернулись к февральскому уровню. В целом летом смартфоны из-за «сезонного затишья» подешевели на 2–5 процентов.

Отмечается, что лидерами по продажам на российском рынке остались гаджеты покинувших Россию Apple и Samsung. Однако к ним подтягиваются популярные китайские бренды. Фото: unsplash.com