Хоккеисту СКА грозит 12 лет колонии за покупку военного билета

Хоккеист петербургского СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета. Ему грозит лишение свободы, пишет РИА Новости.

В отношении Воробьева, а также других хоккеистов - Анвара Сулейманова и Владислава Лукина - ранее было возбуждено дело о даче взятки для освобождения от службы в рядах Вооруженных сил России.

Игрокам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 7-12 лет со штрафом до 60-кратной суммы взятки. Хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.

Михаил Воробьев провел 41 игру в минувшем сезоне КХЛ и набрал 19 очков. Ранее он выступал в Северной Америке. Фото ria.ru