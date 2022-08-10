10 августа 2022, 18:56
Хоккеисту СКА грозит 12 лет колонии за покупку военного билета
Нападающий петербургского клуба Михаил Воробьев признался в даче взятки
Хоккеист петербургского СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета. Ему грозит лишение свободы, пишет РИА Новости.
В отношении Воробьева, а также других хоккеистов - Анвара Сулейманова и Владислава Лукина - ранее было возбуждено дело о даче взятки для освобождения от службы в рядах Вооруженных сил России.
Игрокам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 7-12 лет со штрафом до 60-кратной суммы взятки. Хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.
Михаил Воробьев провел 41 игру в минувшем сезоне КХЛ и набрал 19 очков. Ранее он выступал в Северной Америке. Фото ria.ru