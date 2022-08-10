Девушка разбилась накануне дня рождения на набережной под Красноярском

В городе Дивногорск Красноярского края 23-летняя девушка погибла на местной набережной накануне своего дня рождения. Об этом сообщает издание tvk6.ru.

По данным источника, трагедия произошла в 23 часа 8 августа. По предварительным данным, девушка приехала с подругой на набережную, чтобы снять клип к своему дню рождения. Она перелезла через ограждение на смотровой площадке и упала с четырехметровой высоты на бетонное основание. Скорую помощь вызвали немедленно, однако, врачи лишь констатировали смерть сибирячки.

Подруга погибшей рассказала, что та хотела изобразить прыжок с крыльями ангела - такова была задумка видеоролика. Однако, девушка не удержала равновесие.

Отмечается, что до своего дня рождения девушка не дожила один час. Она была сиротой, после детского дома работала продавцом в магазине.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Фото: tvk6.ru