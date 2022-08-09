Врач рассказала о риске развития рака из-за употребления семечек

Чрезмерное употребление семечек может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова, ее слова приводит радио Sputnik.

Первая возможная проблема - лишний вес, поскольку семечки обладают высокой калорийностью. Употребляя семена подсолнечника в больших количествах, человек может незаметно для себя набрать лишние килограммы.

Кроме того, жареные семечки могут спровоцировать развитие опасного заболевания - рака, предостерегла диетолог. «Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло, или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте», - пояснила она. А эти вещества, напомнила Залетова, повышают вероятность развития онкозаболеваний.

Врач отметила, что основное правило употребления семечек - их умеренное количество. За один раз Залетова посоветовала съедать не более 30 граммов продукта. Фото: unsplash.com