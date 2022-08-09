Девочка-подросток погибла в ванной в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летняя девочка-подросток погибла в ванной комнате. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девятиклассницу нашла мертвой 8 августа ее 37-летняя мать. Предварительно, девочка умерла в результате удушья. Точную причину смерти определит медицинская экспертиза, для проведения которой тело ребенка направили в морг.

Сообщается, что девочка росла в полной семье с матерью и отчимом. В разговоре с полицией женщина упомянула, что ее дочь имела проблемы с лишним весом и сильно из-за этого переживала. Фото: unsplash.com