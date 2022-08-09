При взрывах в Крыму погиб один человек

В результате взрывов в Крыму погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», - рассказал Аксенов.

Напомним, взрывы произошли в поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма сегодня днем. По заявлению Минобороны России причиной происшествия стала детонация боеприпасов.

Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин произошедшего. Пятерых пострадавших госпитализировали, среди них есть ребенок. Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»