09 августа 2022, 18:17
Мужчина съел арбуз с рынка и попал в реанимацию
Жители Москвы отравились неизвестным веществом, содержавшимся в ягоде
В Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел купленный на рынке арбуз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным источника, москвич ел арбуз с другом. Мужчинам стало плохо, они вызвали скорую помощь.
Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества». Один из них попал в реанимацию. Фото: unsplash.com