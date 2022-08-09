Мужчина съел арбуз с рынка и попал в реанимацию

В Москве мужчина попал в реанимацию после того, как съел купленный на рынке арбуз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным источника, москвич ел арбуз с другом. Мужчинам стало плохо, они вызвали скорую помощь.

Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества». Один из них попал в реанимацию. Фото: unsplash.com