Михаил Жванецкий предсказал самоизоляцию 38 лет назад

В интернете набирает популярность ролик с миниатюрой, которую известный сатирик Михаил Жванецкий прочитал еще в далеком 1982 году. Она называется «Турникеты».

Подоплека ее совсем иная, сарказм направлен на внешнюю и внутреннюю политическую ситуацию в стране в то время, но нельзя не изумиться тому, насколько актуальны для нашего коронавирусного времени едкие замечания и фантазии Михаила Жванецкого.

Вот только избранные цитаты:

«Ну вот эта бесшабашность, куда хочу, туда хожу, порождает распущенность, которая обходится всем нам…»

«В конце каждой улицы поставить турникеты, пусть пока пропускают. И дежурные пусть стоят пока и пропускают…»

«А если в гости – не забыть направление, это тоже обязательно, от своего дома оформляется местная командировка, убыл, прибыл, убыл…»

«Для упрощения и удобства с выходящими беседуют уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей; с теми, кто из города - работает высококлассный междугородный контроль; а не дай бог при выходе из государства - вовсю трудится наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль, под условным названием безвыходный…».

Впрочем, слушаемся и наслаждаемся. Или пугаемся, но наслаждаемся и думаем.