Сотрудники ПетрГУ помогли создателям уникальной российской разработки

Ученые ПетрГУ стали консультантами по созданию первой российской разработки в области искусственного интеллекта для здравоохранения, зарегистрированной как медицинское изделие, сообщает пресс-центр университета.

Система Webiomed стала первым программным продуктом с искусственным интеллектом, успешно прошедшим технические и клинические испытания и получившим разрешение на применение в медицине Российской Федерации. Главным направлением Webiomed является управление рисками развития заболеваний.

– Система поддержки врачебного решения Webiomed призвана помочь врачу оценить риск сердечно-сосудистого заболевания на этапе, когда оно еще клинически не проявилось, поможет оценить риск при уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваниях, при этом не потребует дополнительных исследований и больших затрат времени для анализа информации. Врачу нужно только задать вопрос Webiomed, нажав на одну кнопку, после чего система будет сама искать информацию и даст врачу результат, по которому он будет уже принимать решение – какую программу профилактики и лечения пациенту назначить,

− отметила научный руководитель проекта по медицине Татьяна Юрьевна Кузнецова.

Российская система поддержки принятия врачебных решений Webiomed является тем продуктом, который поможет вывести эффективность предупреждения и диагностики заболеваний на новый уровень. Система обучена анализировать различные медицинские данные пациента, выявлять факторы риска и подозрения на заболевания, формировать на их основе прогнозы. Она предлагает персональные рекомендации для врача и пациента по тактике обследования и лечения.