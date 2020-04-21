Заключить договор на вывоз мусора можно дистанционно

Дачные кооперативы, как и иные юридические лица, должны иметь договор с региональным оператором на оказание услуги «обращение с ТКО». Стоимость услуги на одного участника СНТ в месяц составляет 29,75 руб.

– При этом дачники могут сами выбрать желаемый период оплаты: круглогодичный (годовой объем равными платежами распределяется на 12 месяцев) или сезонный (годовой объем делится на количество месяцев (5-6) дачного сезона). Вариант оплаты регулируется договором или дополнительным соглашением к нему,

– напоминает заместитель директора ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» Анна Музалева.

По информации пресс-службы правительства РК, чтобы заключить договор на вывоз мусора, председателю СНТ необходимо на сайте ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» в разделе «Оформить договор» скачать и заполнить заявку «Для юридического лица, садоводческого некоммерческого товарищества и ИП», приложить необходимые документы в электронном виде (список документов для каждой категории собственников размещен на странице сразу после образцов заявок) и затем отправить ее вместе с документами на адрес muzaleva@rotko10.ru. После обработки заявки в адрес СНТ будет направлено два экземпляра договора, один из которых необходимо направить в адрес ЕРЦ РК.

На сегодняшний день только 30 % СНТ республики заключили договоры на вывоз мусора. Остальные дачные кооперативы являются нарушителями действующего законодательства в сфере обращения с отходами. В отношении необязательных дачников предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Штраф по данной статье может составлять до 250 тыс. рублей.