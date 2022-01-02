Коронавирус не знает каникул: еще четыре жертвы в Карелии

За прошедшие сутки выявлены 56 инфицированных (10 - дети), из них непривитых – 51 (91%). За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

В ковидных стационарах получают лечение 609 пациентов, в состоянии средней тяжести – 544 человека, в тяжёлом – 61 (из них непривитых - 57).

Выздоровели с начала пандемии 85886 человек, за последние сутки – 156.

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1204 человека.