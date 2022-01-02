Автовокзал Петрозаводска напоминает об изменениях в расписании

Автовокзал Петрозаводска напоминает об изменениях в пригородных и междугородных расписаниях на период новогодних и рождественских праздников.

Планируя поездки, примите во внимание временные изменения. Расписание автобусов на сегодня, 2 января, выглядит так:

С измененным расписанием пригородных автобусов на период до 9 января можно ознакомиться здесь, а междугородных автобусов - здесь.