В такси в Новый год "Угарает" народ

Текст, видео и фото: Антонина Кябелева

С Михаилом Пименовым я познакомилась осенью. Возвращаясь вечером от друзей, вызвала такси. Когда приехал мигающий разноцветными огнями праздничный автомобиль, не поверила, что это за мной. Осторожно открыла дверь, уточнила адрес. Оказалось, все верно. Мне повезло, на обычный заказ приехало такси "Угарает", которое просто не может оставить равнодушным.

В такси есть все, чтобы пассажир, даже пребывающий в дурном расположении, улыбнулся. Светомузыка, караоке, игрушки, добродушный водитель — атмосфера праздника словно навсегда поселилась в небольшом, но таком комфортном салоне необычного такси.

Накануне Нового 2022 года я попросила Михаила Пименова рассказать, как он создал чудо-такси. Михаил приехал в костюме Деда Мороза. Пока мы ехали до редакции, нам махали руками прохожие, сигналили проезжающие машины. Новогоднее такси с Дедом Морозом за рулем и украшенной елкой на крыше, вызывала бурную реакцию петрозаводчан.

В такси Михаил Пименов работает с 2007 года.

«Тогда у меня была куплена первая "Волга". Сейчас приходится ездить на арендованной машине, своей пока нет. Раньше я украшал автомобиль только на новогодние праздники — с начала декабря до конца января. В 2019 году пришла мысль создать свой канал на You Tube. Сначала не знал, что буду туда выкладывать. У меня в машине планшет был. Вот и подумал, что если караоке в салоне сделать? Купил микрофон. И пошло. Теперь пассажиры во время поездки могут попеть караоке. Если клиенты не против, я их снимаю на видео, и выкладываю на свой канал сюжеты поющих в салоне автомобиля пассажиров. Теперь машина у меня вся в праздничных огнях круглый год. А елку ставлю только на новогодние праздники»,

- рассказал Михаил.

Правда, признался Михаил, редко, но бывает, что клиенты просят убрать видео с You Tube: «Раньше я много снимал. Пассажиры сначала с радостью соглашаются. Потом проходит неделя, две. Звонят и просят удались. Объясняют, что ехали «под мухой», а коллеги на работе увидели запись и издеваются».

Кстати, идею назвать You Tube канал «Такси Угарает» подсказали пассажиры. Изначально он назывался канал Михаила Пименова, и было всего сто подписчиков.

«Как-то ехали ребята. Я предложил им подписаться на свой канал. Они мне сказали, что канал нужно переименовать. И предложили назвать "Такси Угарает". Мне понравилось»,

- вспомнил Михаил.

Кто только ни становился героем его You Tube канала — певицы, спортсмены, актеры. Михаил мечтает, чтобы когда-нибудь у него в такси спела настоящая звезда: «Есть певица Виктория Черенцова. Я ей даже приглашение отправил: мол, будете в нашем городе, я вас бесплатно покатаю. Она меня поблагодарила за приглашение. Но пока не приехала».

У Михаила есть своя система премирования пассажиров. Если клиент улыбнулся или сказал волшебную фразу - «какое клевое такси» или «какое классное такси», то в подарок он получает конфету «Чупа Чупс».

В салоне живет волшебный мышонок Гоша, который исполняет желания: «Я накануне года Крысы купил игрушку — мышонка, символ года. Прикрепил его в салоне. У меня еще есть канал в TikTok. Как-то девушка едет, увидела мышонка и говорит: «Это же герой TikTokа, давайте его Гошей назовем, а то он у вас без имени». Гоша исполняет желания. Я сам проверял. Было примерно десять часов вечера. Я уже к тому времени выполнил тридцать заказов. Когда сорок заказов до нуля часов делаешь, то идут небольшие доплаты. Я дернул мышонка за хвостик и попросил, чтобы за два часа еще десять заказов сделать. А это почти нереально. За час обычно три-четыре заказа успеваешь выполнить. Последний заказ был на Октябрьский проспект. Девушка ехала. Мы подъезжаем к подъезду, и без двух минут двенадцать я закрываю сороковой заказ. Но, конечно, на мышонка надейся, а сам не плошай».

Многие пассажиры, погрузившись в атмосферу праздника, не хотят покидать салон, всячески затягивая время. Другие, рассказал Пименов, просят покататься по городу.

«Бывает, у меня уже другой заказ, а с клиентом никак не расстаться, тянут время, не хотят из машины выходить»,

- улыбнулся он.

Я поинтересовалась, пытаются ли в Петрозаводске подражать "Такси Угарает"? «Раньше я один с подсветкой ездил, а сейчас вижу и другие машины с подсветкой. Машин восемь в городе таких. Елочку на крыше даже видел. Кто-то поставил. Уже есть последователи», - добродушно рассмеялся Михаил.

Михаил сказал, что очень любит свою работу. Впрочем, это видно невооруженным глазом: «Мне часто пассажиры говорят, что, наверное, я очень люблю свою работу. Очень приятно это слышать. Дедом Морозом я наряжаюсь с 20 декабря и так езжу во время новогодних праздников. Помимо парадного, у меня есть еще простой водительский новогодний красный костюм».

У Михаила Пименова есть мечта — заработать на собственный автомобиль. «Как-то в прошлом году перед новым годом ехала на Древлянку семья — муж, жена и ребенок. Мы разговорились. Женщина удивилась, что у меня нет своей машины. И предложила мне подарить свой автомобиль марки Citroen: мол, будете мне по 20 тысяч отдавать в месяц, пока не выкупите его. Муж спросил, дескать, а сама на работу на чем ездить будешь? Женщина ответила, мол, поезжу на такси, человеку машина нужнее. Но она была слегка навеселе. Мы вышли, она мне даже машину показала. Я удивился такой удаче. Наутро позвонил, она сказала, что передумала», - бесхитростно рассказал Михаил.

Хочется верить, что мечта Михаила Пименова обязательно исполнится. Он уже знает, как украсит свой автомобиль. Не сомневаюсь, что в Петрозаводске обязательно появится такси в авторском исполнении Михаила Пименова. Когда человек так влюблен в свою профессию, по-другому не бывает.