Обсервация на улице Мичуринской готова для эксплуатации

Руководитель Минздрава Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях рассказал, что обсервационное отделение для людей, контактировавшими с больными коронавирусом, в Петрозаводске готово к эксплуатации.

По словам Охлопкова, обсервационное отделение, предназначено для приема и пребывания в нем до окончания срока инкубационного периода здоровых граждан, которые прибыли с карантинной по коронавирусу территории, контактировали с больными. Расчитано оно на 30 коек, размещено на базе отдельно стоящего здания бывшего Дома сестринского ухода на улице Мичуринской.

Здесь имеются помещения для персонала, который будет обслуживать граждан, находящихся под медицинским наблюдением. Заключены договоры с коммунальными организациями, приобретен необходимый инвентарь, решен вопрос питания. При проведении организационных мероприятий были учтены санитарные требования, предусмотренные для работы медицинской организации с вирусной инфекцией.

В отделении, полностью готовом к эксплуатации, пока нет проживающих.