Названы больницы Карелии, куда будут поступать больные коронавирусом

Сегодня в Заксобрании Карелии на комитете по здравоохранению и социальной политики депутаты заслушали доклад руководителя Минздрава РК Михаила Охлопкова, передает журналист нашего портала из малого зала заседаний ЗС РК. Он рассказал о готовности республики к пандемии коронавируса. Перед ним на эту тему в ЗС РК выступила руководитель Роспотребнадзора РК Людмила Котович (подробнее об этом здесь).

Михаил Охлопков повторил данные по гриппу и ОРВИ в Карелии. Внебольничной пневмонией заболело 348 человек, госпитализирован из-за тяжелого течения гриппа 431 пациент. Ни у кого из них коронавируса не обнаружено. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю 21,9%. При этом по сравнению с 2019 годом у нас заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже. Пневмония тоже демонстрирует небольшое снижение на 0,7%.

После этого руководитель Минздрава коротко остановился на вопросах готовности Карелии к пандемии коронавируса.

По его словам в медицинских учреждениях на сегодняшний день создан запас в 395 тысяч медицинских масок. Этого хватит на полтора месяца. Запасов перчаток и защитных костюмов хватит на 2 месяца.

Всего в Карелии организовано 210 инфекционных коек, из которых 42 находятся в боксах. Всего в Карелии 213 единиц ИВЛ, в ближайшие две недели поступят еще 12.

Если пандемия 2019-nCoV доберется до Карелии, то госпиталь для ветеранов и железнодорожную больницу переведут под больных короновируса. Для больных с гемодиализом будет организованы специальные палаты в госпитале для ветеранов. Если случится массовое порожение, то под больных коронавирусом будет переведен и наркодиспансер.

Службу скорой медицинской помощи пока усиливать не будут, разве что в перспективе. По словам Охлопкова, пока скорая помощь справляется. Он подчеркнул, что только самоизоляция и карантин являются эффективными способами борьбы с новой инфекцией.

Депутат Алексей Хейфиц высказал сомнение по этому поводу. По его словам, скорая помощь работает на пределе. Вчера было 500 вызовов, сегодня 400. Он предложил, часть автомобилей, которые обслуживают ЗС РК, передать медицинским работникам.

Его предложение на комитете обсуждать не стали.

В ходе дискуссии о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса, депутат ЗС РК Андрей Мазуровский рассказал, что неизвестные в Петрозаводске предлагают провести санобработку помещений.

«Как защитить людей от мошенников и как будут работать волонтеры?»,

– спросил он у министра.

Охлопков сказал, что волонтеры будут снабжены средствами индивидуальной защиты и постараются не входить в прямой контакт с гражданами, которые находятся дома и нуждаются в помощь.