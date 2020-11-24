В Карелию поступила партия бесплатных лекарств для лечения COVID-19

В Минздраве Карелии рассказали о ситуации с бесплатными лекарствами для больных коронавирусом, лечащихся на дому. Нашей республике из федерального бюджета на покупку противовирусных лекарств выделено 23 108 700 рублей. По сообщению ведомства, заключены госконтракты на поставку лекарств, включая фавипиравир, а также другие противовирусные, жаропонижающие и антибактериальные препараты.

В министерстве сообщили, что основная партия лекарств - фавипиравира, парацетамола, интерферона альфа-2b, амоксициллина+клавулановой кислоты – уже поступила. Лекарства доставляют в медицинские организации Петрозаводска и районов Карелии. Их получат пациенты с легким и среднетяжелым течением заболевания.

«Вчера и сегодня лекарства направлены в центральные районные больницы – в Пудож, Беломорск, Сегежу, Костомукшу, Суоярви, Кондопогу, а также в поликлиники №1,2 и №4 города Петрозаводска и клинику «РЖД-Медицина». Передача препаратов медицинским организациям продолжается»,

- сообщает карельский Минздрав.

В ведомстве считают, что с учетом роста заболеваемости коронавирусом может потребоваться дополнительное федеральное финансирование. Ранее министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что бесплатные лекарства предназначены как для людей с подтвержденным коронавирусом, так и тем, у кого COVID-19 еще не подтвержден. (фото primorsky.ru)