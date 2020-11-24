Город не считает нужным отдавать городской транспорт республике

Правительство активно пытается отобрать у города управление городским транспортом. На сессии Петросовета создана рабочая группа по решению этого вопроса.

Город считает, что передача полномочий – это самый простой вопрос, который к тому же ничего не решает. Основное - это единая маршрутная сеть, это поиск финансирования и необходимые в данном случае субсидии, потому как объем финансирования для нормального функционирования транспорта Петрозаводска (по опыту других городов) – где-то 3 млрд рублей. Минтранс сообщает, что по регионам России этот вопрос решается по-разному: где-то решение вопроса уходит на уровень государственный, а где-то на муниципальный.

Но, в конечном счете, все будет зависеть от маршрутной сети: какая будет сеть, такое будет количество единиц подвижного состава. А отсюда и вычислят необходимые затраты.

«Это не только вопрос единого проездного билета, это прежде всего инфраструктура, остановки, конечные остановки, все что должно сопровождать современную транспортную политику», - сказал депутат Петросовета, член рабочей группы по развитию городского транспорта Павел Сандберг. Смотрим видео.