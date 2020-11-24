Православная церковь призвала защитить христиан от новых технологий

С критикой форсированной цифровизации выступил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает mail.ru.

Он отметил, что во время пандемии «некоторые технологии стали применяться слишком быстро – без обсуждения и рецепции».

«Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. <…> Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий»,

– сказал Кипшидзе на международной онлайн-конференции «Цифровое перемирие. Контракт-2030» в МИА «Россия сегодня».

В частности, он призвал учесть мнение тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями, ведь сейчас «никакого специального регулирования для них нет».

«Для человека, который (разделяет — ред.) христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема»,

– подчеркнул Кипшидзе, добавив, что верующие выступают «за свободу человека, за его частную жизнь».

Фото с сайта mail.ru