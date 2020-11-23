Жителям Карелии с подозрением на COVID-19 выдадут бесплатные лекарства

Минздрав Карелии закупил лекарства для больных коронавирусной инфекцией, лечащихся на дому. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Министр сообщил, что основные препараты поступили в уполномоченную аптечную организацию «Карелфарм» и распределены по учреждениям здравоохранения. По словам Охлопкова, препараты предназначены для людей с подтвержденным коронавирусом, а также тем, у кого COVID-19 еще не подтвержден.

«Лекарства предоставляются бесплатно ковид-больным и тем, у кого ковид под вопросом. Даже если нет результатов тестов, но есть клинические проявления болезни, человек эти лекарства получит»,

- написал министр на своей странице «ВКонтакте».

По словам главы Минздрава, первые пациенты получат лекарства на этой неделе.

Препараты будут выдавать врачи или волонтеры. За ними не придется идти в поликлинику.

«За препаратами не надо ходить в поликлинику или в аптеку, они будут выдаваться непосредственно на дому без рецептов - врачом при визите к больному или силами волонтеров»,

- сообщил министр.

При этом Охлопков отметил, что денег, которые выделены Карелии на лекарства для больных коронавирусом, может быть мало.

«С учетом того, что лекарства будет выдаваться не только больным с подтвержденным ковид, но и с подозрением на коронавирус, 23 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, может быть недостаточно».

В свете этого министерство направило дополнительную заявку.

Всего с начала пандемии в республике заболели 12462 человека, выздоровели 6561, умерли 86 человек. За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 323. (фото tvc.ru)