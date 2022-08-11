Охлопков рассказал, чем опасен новый подвид коронавируса «ниндзя»

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков не исключил, что новый подвид «омикрона» «ниндзя» придет в Карелию. Пик распространения этого варианта прошел в Европе и на Американском континенте. По прогнозу министра, через две-три недели этот подвид может появиться в России.

Новый подвид В.А.5 быстрее размножается, лучше уходит от антител, чем другие подвиды «омикрона».

«Коварство «ниндзя» в том, что он склонен вызывать реинфекции: инфицировать переболевших первым и вторым вариантами Омикрона. Хотя умирает сейчас намного меньше пациентов, но есть эффект так называемой «отложенной смертности», - предупреждает Охлопков. - Например, человек переболел Омикроном легко, в больнице, а тем более на ИВЛ, не лежал, но через месяц-два умер. Поэтому говорить о том, что Омикрон протекает легко, нельзя».

Переболевшие плохо себя чувствуют еще долго после системного заболевания. Смертность в течение года после выздоровления выше по сравнению со средней в популяции. По словам министра, умирают от инсультов, тромбозов, обострения хронических болезней.

Карельский министр предположил, что коронавирус навряд ли куда-нибудь исчезнет: «В животном мире сформировались резервуары вируса. Поэтому, вероятно, мы будет постоянно получать какие-то волны или подволны болезни. Выход один – вакцинироваться и ревакцинироваться».

Ранее Роспортребнадзор рекомендовал людям из группы риска надеть маски. (фото unsplash.com, Jan Kopřiva)