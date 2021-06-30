Охлопков сообщил о задержках поставок вакцины от COVID-19 в Карелию

Глава карельского Минздрава сообщил об остатках доз вакцины в нескольких прививочных пунктах Петрозаводска.

«В мобильном пункте вакцинации в Медколледже осталось 30 доз, а в ТЦ «Тетрис» - 20 доз вакцины»,

- написал сегодня днем в соцсети Михаил Охлопков.

Министр попросил «отнестись к этому с пониманием». Также Охлопков сообщил о задержках поставок вакцины.

«Федеральные поставки задерживаются из-за повышенного спроса на вакцину, связанного с третьей волной коронавируса».

Министр подчеркнул, что в конце недели ожидается очередная партия вакцины, которая будет распределена в медицинские организации, в том числе, большая часть - в мобильные пункты.

Ранее петрозаводчане жаловались на отсутствие вакцины в прививочном пункте в торговом центре на Древлянке. Желающим привиться пришлось прождать полтора часа, пока везли препарат. Накануне во время прямой линии министр также сообщал о проблемах с доставкой препаратов, пообещав, что дефицита не будет. (фото источника)