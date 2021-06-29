Петрозаводск утонул после дождя: соцсеть пестрит фотографиями и видео

Дороги и дворы в Петрозаводске превратились в реки и водоемы после прошедшего сегодня дождя. А кое-где даже забил бурлящий фонтан. Жители карельской столицы выложили в соцсеть фотографии последствий дождя.

«Домой только вплавь. Сортавальская, 10. Обращаюсь здесь, т.к. трубку не берут в управляшке. Прошу управляющую компанию Мастер-Ремонт принять меры по устранению в последующих затоплениях двора или хотя бы организовать паллеты для передвижения. Это не первый раз такая ситуация, чтоб не знать о ней»,

- сообщил один из участников паблика «Подслушано в Птз».

Дорогу около «Лотос Плаза» на Древлянке также затопило – машины медленно плыли.

На Зареке забил «фонтан». По сообщению паблика, оказался забит коллектор ливневой канализации на пересечении улиц Чернышевского и Коммунистов. Вода хлынула в подвалы домов, школы и магазин.

«Вся вода, которая попадала в ливневку с Ключевского шоссе и Кукковки выбила люк ливневки и полилась бурным потоком вниз по улице Чернышевского и частично по Коммунистов. Как назло на улице Чернышевского на прошлой неделе меняли асфальт и тяжелая дорожная техника проломила плиту, закрывающую теплотрассу, проходящую под улицей в районе дома №20. Более недели дыру теплотрассе никто не заделывал. Потоки воды хлынули в том числе и в теплотрассу, а оттуда в подвалы близлежащих домов. Затопило подвал школы №8 имени Н. Г. Варламова, подвалы домов, в частности подвал дома №19 по ул. Чернышевского, затопило и магазин «Онего», который находится в этом доме. Оказалось, что во всем Петрозаводске на обслуживании всей ливневой канализации работают только четыре человека. Они даже колодцы как следует прочистить не успевают. Только когда дождь прекратился работникам Службы заказчика удалось пробить затор в ливневой канализации и частично вытащить мусор», - сообщил автор видео.

Другой женщине до своей квартиры пришлось «плыть».

«Шлю фото…Затопленного двора и дома. С работы приехала, во двор не зайти, в подъезд тоже. Доплыла до квартиры. Просто..... Жесть (мягко сказано). Вода стоит... Как завтра на работу выплыть?!» - интересуется девушка.

Двор залило и на улице Балтийская, 13. Фотографии появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По прогнозу синоптиков, дожди пройдут в городе и завтра. Так что кроме зонтика стоит запастись и резиновыми сапогами.