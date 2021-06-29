Угодивший в яму автомобиль приземлился на крышу

Автомобиль ВАЗ попал в ДТП на грунтовой дороге близи деревни Сяргилахта Пряжинского района. Последствия поездки опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария могла произойти из-за глубокой ямы. Угодивший в нее автомобиль приземлился на крышу. По словам автора фотографий, легковушка двигалась со скоростью 60 км/ч. С его слов, все целы.

«Сяргилахта, Пряжинский район, яма без опознавательных знаков, итог»,

- написал мужчина.

Участники паблика написали, что раньше яма была обозначена воткнутым бревном, но затем бревно кто-то снес.

«Если про эту яму не знаешь, то она твоя на все 100%, она на спуске за небольшой горкой, яма глубокая, даже на небольшой скорости фатальна», - написал пользователь паблика. (фото vk.com)