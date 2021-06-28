Лесовозы проверяют на прочность аварийный мост в Видлице

В Видлице бьют тревогу. Лесовозы ездят по аварийному мосту через реку Новзема в селе Видлица. Местные жители обеспокоены тем, что конструкция может не выдержать и повторить судьбу деревянного моста в Туксе, который рухнул под грузовиком.

«Тяжелые лесовозы возобновили круглосуточный проезд по нему! Наша борьба за спасение моста оказалась напрасной! Видимо, кроме нас, жителей близлежащих домов, никому нет дела до моста, соединяющего два населенных пункта! Мы не знаем, к кому можно еще обратиться, чтобы спасти мост!»

- сообщается в паблике «Видлица - News».

В начале июня селяне сняли видео, чтобы обратить внимание на проблему. По словам девушки в кадре, Ольги Бутенко, движение транспорта свыше 7 тонн ограничено по мосту, но это не мешает ежедневно фурам, перевозящим лес, проезжать по переправе.

Девушка сообщила, что обращалась в администрацию главы республики Карелия, органы ГИБДД, но ответов, которые бы устроили ее, или действий, которые бы предотвратили разрушение моста, девушка не увидела.

«Прошу всех лиц, которые наделены административными полномочиями по исправлению данной ситуации принять срочные меры».

Ольга также предложила несколько решений проблемы. В частности, она предложила применить административный ресурс и воздействовать на организации, осуществляющие перевозку леса. Кроме того, она предложила запретить проезжать тяжелым машинам по мосту и попросила включить мост в перечень объектов, подлежащих срочному ремонту и реконструкции. (фото скриншот)