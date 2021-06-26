26 июня 2021, 21:22
Соцсети

Улица в Петрозаводске после дождя превратилась в реку

Пользователи соцсети поделились фотографиями и видео затопленной улицы Парфенова

Сегодняшний дождь в Петрозаводске, которого так долго ждали горожане, принес беды некоторым автомобилистам.

Улица на Кукковке ушла под воду. Фотографии и видео затопленной улицы Парфенова появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». В соцсети предположили, что виной стала попавшая в ливневку трава.

«Парфенова-Балтийская. Спасибо, что покосили траву. Но вы забыли ее убрать и она засорила ливневку. Две машины встали. В 051 сообщила», - написала участница паблика.

Обсудить
просмотр
189405
Метки: 
Соцсеть
Кукковка
паблик
Дождь