Улица в Петрозаводске после дождя превратилась в реку

Сегодняшний дождь в Петрозаводске, которого так долго ждали горожане, принес беды некоторым автомобилистам.

Улица на Кукковке ушла под воду. Фотографии и видео затопленной улицы Парфенова появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». В соцсети предположили, что виной стала попавшая в ливневку трава.

«Парфенова-Балтийская. Спасибо, что покосили траву. Но вы забыли ее убрать и она засорила ливневку. Две машины встали. В 051 сообщила», - написала участница паблика.