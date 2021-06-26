Кислородная станция в ковид-центре мешает спать петрозаводчанам

Житель карельской столицы Илья Веригин пожаловался в соцсети на шум по ночам от станции, вырабатывающей кислород для заболевших коронавирусом пациентов ковид-центра. Мужчина считает, что жильцы домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации».

На территории госпиталя для ветеранов войн, перепрофилированного под ковид-центр, в июне было построено одноэтажное здание.

«Как впоследствии оказалось, это воздушная станция, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в помещениях пациентов медучреждения, занимающегося лечением нового опасного инфекционного заболевания»,

- пишет мужчина.

По словам петрозаводчанина, эта «чудо-постройка и доставляет огромную «радость» жильцам окрестных домов».

«Мы не станем рассуждать на тему о том, насколько это безопасно выпускать в центре города воздух из ковид-палат, самая главная проблема - это звук, который издает воздушная станция. Уже несколько дней и ночей мы вынуждены жить как на паровой машине с постоянным и раздражающим громким фоном, свистом и шипением», - пишет петрозаводчанин.

По словам Ильи Веригина, в течение дня какофонию можно выносить благодаря другим звукам улицы. Но ночью, по словам горожанина, переносить просто невозможно. Мужчина пишет, что «людям на утром на работу, но попробуй заснуть, когда вокруг свист и шипение». Чтобы лучше поняти проблему, мужчина приложил несколько видеозаписей.

Мужчина написал главе регионального Минздрава Михаилу Охлопкову.

«На второй день от министра пришло официальное объяснение, из которого стало понятно, что все норм и станция отвечает всем нормативам и требованиям», - пишет мужчина, добавив, что после этого Охлопков перестал выходить на связь.

«Во всей этой истории осталось только не понятно, что теперь делать нам - жителям окрестных домов, которым посчастливилось жить по соседству с ковид-центром, что делать нашим малолетним детям, которые каждый вечер должны умудриться как-то заснуть в таких условиях? Что?»

- спрашивает мужчина.

Мужчина считает, что при размещении станции были нарушены санитарные требования и требования по звуковым нормативам.

«Мы просим покоя по ночам, разве это так много? В конце концов есть «закон о тишине», который должны соблюдать и государственные медицинские учреждения... Правда ведь?»

Напомним, в конце мая Охлопков сообщал, что в госпитале для ветеранов войн устанавливают кислородную станцию «Провита-400». Чиновник писал, что оборудование важно для медицинских стационаров, где проходят лечение пациенты с тяжелыми легочными заболеваниями.

«Концентраторы позволяют бесперебойно и безопасно подавать кислород больным. И, конечно, такая станция позволяет медицинским организациям экономить значительные средства на закупку баллонов», - писал 20 мая министр. (фото vk.com)