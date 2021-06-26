В Заозерье бьют тревогу - машины отдыхающих заставили пожарный проезд

Петрозаводчане и гости республики из других регионов из-за аномальной жары хлынули в поисках прохлады к водоемам. Кто-то ищет ветерок в Песках, на речках, Сайнаволоке, на каменном карьере, а кто-то переезжает наплавной мост в Соломенном, чтобы окунуться в воды небольшого озера Логмозеро.

Приезжающие ставят машины с двух сторон вдоль проезжей части, затрудняя проезд по извилистой дороге и проход пешеходам, которые из-за отсутствующих тротуаров передвигались по обочине.

Судя опубликованным фотографиями, некоторые отдыхающие заезжают на автомобилях по пожарному проезду поближе к воде.

Как видно на фото, после себя отдыхающие оставляют, как можно догадаться не культурный след, а мусор и бутылки. О проблемах из-за нахлынувших гостей рассказали жители Петрушин Наволока в паблике «Заозерье».

Весной жители Заозерья получили в подарок современную детскую площадку, пожарный пирс и небольшой пляж на берегу Логмозера. Однако, как говорится в паблике, но уже сегодня жители не знают, что делать, чтобы сохранить свой укромный уголок чистым и не лишиться единственного источника питьевой воды.

«С появлением удобного места для купания и приходом жары, Петрушин Наволок заполоняют не только жители села, но и горожане, которые приезжают сюда отдыхать на личном транспорте и рейсовых автобусах. Пожарный пирс с табличкой «Машины не ставить», заставлен автомобилями с двух сторон, что просто опасно в том случае, когда на счету каждая минута. Зеленая зона превращается в общественный туалет, а колодезная вода начинает портиться»,

- сетуют местные жители. (фото vk.com)