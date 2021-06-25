В Карелии может возникнуть дефицит кислорода для ковид-больных

О проблеме с нехваткой медицинских газов заявил на своей странице «ВКонтакте» глава регионального Минздрава Михаил Охлопков. Чтобы не допустить перебоев, Мнздрав региона обратился к военным за помощью.

«Сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в баллоны. Мы, в ряде ковидных стационаров, установили кислородные станции, которые вырабатывают медицинский газ самостоятельно. И пока не возникает дефицита. Но у нас есть еще и газ в баллонах. Кислород - это 60% составной части лечения больных с тяжёлой ковидной пневмонией. Без него пациент умирает»,

- пишет министр.



В медицинские учреждения республики медицинские газы для баллонов поставляет один производитель ПАО «Криогенмаш». Но единственный на Северо-Западе производитель нацелен сегодня на Санкт-Петербург, где наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом, отметил министр. Снабжение других регионов происходит неравномерно.



По словам Охлопкова, риски проанализированы, приняты меры для недопущения перебоев с поставкой медицинского кислорода. Минпромторг России берет ситуацию с компанией под контроль и примет ряд мер по регулированию вопроса.

«Мы договорились с поставщиком, компанией АКАР, о том, что будем перевозить газ не одной машиной сразу всю партию, а несколькими машинами понемногу. Это даст возможность снабжения на регулярной основе», - пишет министр.



В апреле 2020 года Минздрав республики заключил соглашение с войсковой частью военно-воздушных сил Минобороны, базирующейся под Петрозаводском. У военных есть передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для пилотов боевых самолетов.

«Мы договорились о том, что в случае чрезвычайной ситуации военные летчики обеспечат учреждения здравоохранения медицинскими газами, необходимыми для заправки аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас время взаимодействия пришло. Через ГУП РК «Медтехника» мы связали производителя кислорода с военными для уточнения технических условий.»,

- подчеркнул министр.

Минздрав проконсультировался с территориальным органом Росздравнадзора по проблеме. Специалисты помогают в оформлении документов. (фото vk.com)