Рухнувший вместе с мостом грузовик достали из реки краном
В деревне Тукса Олонецкого района на улице Центральная ликвидируют последствия разрушения деревянного моста.
Сообщение поступило в Единую диспетчерскую службу Олонецкого района 3 июня в 17 часов, сообщает паблик госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Мост рухнул, когда по нему проезжал МАЗ. Грузовик рухнул в реку Тукса. Обошлось без пострадавших. Движение в настоящее время перекрыто.
«Проход и проезд невозможны. В непосредственной близости отсутствуют мосты, которые могли бы стать заменой для проезда транспорта или перехода местных жителей. В километре есть железнодорожный мост»,
- сказано в сообщении госкомитета. Спасатели подняли грузовик 4 июня.
В госкомитете утверждают, что сейчас проблем с питанием и средствами первой необходимости у местных жителей нет. При возникновении проблем и вопросов, жители деревни могут сообщать напрямую главе Туксинского района. (фото vk.com)