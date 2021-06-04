04 июня 2021, 16:49
В Карелии под грузовиком обрушился мост
МАЗ оказался в воде после обрушения деревянной конструкции в олонецкой деревне
Деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района не выдержал веса грузовика и обрушился. Транспортное средство оказалось в воде.
Сообщение вместе с фотографиями с места происшествия появились сегодня в паблике «Карелфорния news».
«В деревне Тукса, что в Олонецком районе, рухнул мост под тяжестью МАЗа. Автомобиль оказался в речке, информации о пострадавших нет», - говорится в сообщении паблика. (фото vk.com)