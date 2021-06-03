Онежскую набережную отмыли от граффити

Работники городского комбината благоустройства зачищают набережную Онежского озера в Петрозаводске от граффити. Процесс сняли на видео. Запись на своей странице опубликовал сити-менеджер.

«Наши с вами деньги не уходили бы в песок, друзья, если бы эти художники понимали, что можно, а что все-таки нельзя... да, пространств для граффити-творчества не много, но это не повод уродовать общественное пространство»,

- написал Владимир Любарский.

Пользователи соцсети предложили наказывать тех, кто рисует в общественных местах, а также предложили выделить молодежи места для творчества. Один из пользователей также добавил, что то, что отмывают на набережной – это теги, а не граффити.