Врач Анатолий Зильбер стал почетным жителем Карелии

Почетное звание гражданина Карелии присвоили доктору медицинских наук, профессору Анатолию Зильберу. Глава республики подписал соответствующий указ, сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Почетное звание присвоено за «выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения, подготовку высококвалифицированных специалистов для медицинских организаций Республики Карелия и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность».

Зильбер - врач анестезиолог-реаниматолог, один из основоположников отечественной анестезиологии-реаниматологии, организатор первого в России отделения респираторной терапии, является автором концепции медицины критических состояний. Он создал курс анестезиологии-реаниматологии в ПетрГУ. (фото vk.com)