Сергей Шнуров анонсировал новый музыкальный проект «Зоя»

Бывший лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о запуске нового проекта «Зоя». Об этом артист написал в своем «Инстаграме».

«Поехали! Зоя!»

- написал рок-музыкант. Там же прикреплен первый альбом под названием «Это жизнь». В дебютном альбоме 14 композиций, записанных в узнаваемой манере группировки «Ленинград», но в исполнении женщины. О составе новой группы пока ничего не известно. На фотографиях, опубликованных в соцсети музыканта, позирует одна загадочная девушка.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ряд СМИ, презентация нового проекта запланирована на 2 июня на Петербургском экономическом форуме. (фото ria.ru)