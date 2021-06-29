Дожди не прекратятся в Карелии и в среду

Пришедшие в республику после жары дожди задерживаются. В среду, по прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +20, +22. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

30 июня в Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью местами по южным и восточным районам сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +16, +21, местами до +26.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +6, днем +16;

В Кондопоге ночью +12, днем +23;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;

В Пудоже ночью +10, днем +19;

В Сегеже ночью +10, днем +22;

В Сортавале ночью +14, днем +29;

В Суоярви ночью +13, днем +26. (фото russian.rt.com)