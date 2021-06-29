Сегодня в Петрозаводске свежо, а в Карелии местами до плюс 27 градусов

Сегодня в Петрозаводске, по данным карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Днем сильный дождь, ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха +19, +21.

В Карелии облачно с прояснениями. По южным, юго-восточным районам дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-восточный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +17, +22, местами до +27.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;

В Кондопоге днем +21;

В Медвежьегорске днем +23;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +19;

В Сегеже днем +23;

В Сортавале днем +27;

В Суоярви днем +23.

Ранее МЧС республики опубликовало экстренное предупреждение из-за непогоды. (фото «Петрозаводск говорит»)