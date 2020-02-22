Коронавирус может «спать» в организме человека почти месяц

В Китае названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019, пишет Лента ру.

Ранее считалось, что заболевание может проявить себя не позднее чем через две недели после заражения, однако по новым данным это может случиться гораздо позднее. Власти Китая заявили, что от момента заражения до проявления симптомов болезни может пройти 27 дней.

Отмечается, что 24 января 70-летний житель Китая по фамилии Цзян вернулся из Эчжоу, где навещал свою сестру, которая, как оказалось, была заражена коронавирусом. Первые симптомы, такие как слабость и повышенная температура, мужчина ощутил лишь 19 февраля.