Ученые рассказали о неожиданной пользе картофеля

Оказалось, что вареный картофель обладает некоторыми неожиданными полезными свойствами. Гарнир, приготовленный на пару или запеченный в духовке, может привести в норму некоторые показатели здоровья, например, уровень глюкозы в крови, инсулин, холестерин и артериальное давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в La Vanguardia.

Специалисты провели эксперимент, разделив добровольцев на две группы: одна в течение четырех недель питалась гарниром из очищенных зерен, в том числе белым рисом, а другая - приготовленным на пару или запеченным картофелем.

После этого ученые измерили у участников эксперимента маркеры кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление. Оказалось, что у тех, кто ел картошку, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из зерен. При этом специалисты напомнили, что позволить себе картофель могут только здоровые люди, у которых нет соответствующих противопоказаний.