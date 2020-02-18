Психолог рассказала о неожиданной опасности низкокалорийных диет

Низкокалорийные диеты могут быть опасны не только для физического здоровья, но и оказывать негативное влияние на психику, убеждена психолог из Лондонского университета Кэролайн Камау. Специалист рассказала корреспондентам издания Psychology Today, что в некоторых случаях такой рацион может даже спровоцировать депрессию, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист изучила ряд исследований и сделала вывод, что психическое состояние человека напрямую связано с его питанием. Так, холестерин не только повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Его снижение также может оказывать влияние на уровень гормона серотонина, что, в свою очередь, повышает импульсивность и агрессивность. Таким образом, приверженцы низкокалорийных диет более склонны к депрессии и подавленному состоянию, и это отражается на их физическом состоянии.

Кэролайн Камау рекомендует ежедневно потреблять достаточно количество диетических жиров, позволяющих организму поглощать полезные вещества. Также не следует исключать из рациона белок, углеводы, клетчатку и минералы. Очень полезны жирная рыба, оливковое масло, орехи, овощи и фрукты. Сладкие продукты и искусственно созданные трансжиры, наоборот, повышают вероятность агрессии и депрессии.

Ранее врач прокомментировал диету певицы, похудевшей на 45 килограммов. Медик раскритиковал подход Адель к похудению: он уверен, что исполнительница вскоре наберет вес.