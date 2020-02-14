Врач прокомментировал диету певицы, похудевшей на 45 килограммов

Британская певица Адель взбудоражила интернет своей заметно постройневшей фигурой - певица сбросила 45 килограммов, сократив свой рацион до 1000 калорий в сутки. Впрочем, автор методики по похудению, которой воспользовалась Адель, настроен критически: Дейл Пиннок считает, что исполнительница всемирно известных хитов скоро вернется к прежним объемам, сообщает Cosmo.

Диетолог напомнил об особенностях своего метода совершенствования форм.

«Если у вас есть краткосрочная цель, такой подход может быть очень и очень подходящим, например вы хотите постройнеть к свадьбе или празднику. Но это непродолжительный эффект. Через некоторое время ваш организм начнет восстанавливаться и регулировать вес»,

- рассказал он.

Адель (слева) преобразилась до неузнаваемости. Фото: graziamagazine.ru

«Главным приоритетом тела является выживание, потому уже через пару недель вы станете менее активны, почувствуете затуманенность сознания, станете более раздражительными. Это случится быстро»,

- отметил Пиннок.

Эксперт подчеркнул, что долгосрочный эффект принесут только постоянные пищевые привычки. Он уверен, что медленный, но уверенный подход в похудении - оптимальный выбор.

Адель ранее ненавидела физические нагрузки. На днях обладательницу «Грэмми» заметили в спортзале, расположенном в престижном лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Папарацци с трудом узнали певицу в облегающем спортивном костюме. Она выглядела уставшей, но очень стройной.