В США сумели сфотографировать коронавирус

Национальный институт аллергий и инфекционных заболеваний (США), опубликовал новые изображения коронавируса, который распространяется из Китая по всему миру. Об этом сообщила пресс-служба института.

Вот он какой – этот враг человечества. Можно было бы назвать его симпатичным, если бы не то разрушительное воздействие, которое он производит на человеческий организм.

Напомним, что на данный момент известно, что этот вирус унёс жизни 1488 человек, а заразившихся более 63 тысяч.

Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases