Еще два жителя Карелии умерли за сутки от коронавируса

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Карелии умерли еще два человека. Такие данные привел глава Минздрава республики Михаил Охлопков в своем аккаунте ВКонтакте.

В сообщении сказано, что за отчетный период выявили еще 190 случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие не были привиты. К счастью, никто из новых пациентов не находится пока в очень тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

Но все же тяжелых больных девять, а со средней степенью тяжести заболевания – 34. Выздоровели за прошедшие сутки 177 пациентов.

Напомним, с начала пандемии в Карелии зафиксировали 53518 случаев заражения коронавирусом. Умерли на данный момент 679 человек, выздоровели 49895. // Фото: progorodsamara