Автовокзал в Петрозаводске готов уже наполовину

В текущем году реконструкция автовокзала в Петрозаводске должна быть завершена. Объект готов уже на 50 процентов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсетях.

Руководитель республики написал, что недавно проверил, как идут строительные работы. Подрядчик прилагает усилия, чтобы в этом году сдать вокзал в эксплуатацию.

Проект предусматривает крытый перрон и две пристройки к зданию. В одной разместят столовую. Также в главном помещении автовокзала оборудуют современные туалеты, камеры хранения и кассы.

Появятся медкабинет, комната матери и ребенка, зал ожидания с отоплением и кондиционером, лифт.

На территории вокзала сделают зоны послерейсового и предрейсового осмотра транспорта. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте