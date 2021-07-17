17 июля 2021, 15:11
Автовокзал в Петрозаводске готов уже наполовину
Власти столицы Карелии планируют завершить реконструкцию автовокзала до конца года
В текущем году реконструкция автовокзала в Петрозаводске должна быть завершена. Объект готов уже на 50 процентов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсетях.
Руководитель республики написал, что недавно проверил, как идут строительные работы. Подрядчик прилагает усилия, чтобы в этом году сдать вокзал в эксплуатацию.
Проект предусматривает крытый перрон и две пристройки к зданию. В одной разместят столовую. Также в главном помещении автовокзала оборудуют современные туалеты, камеры хранения и кассы.
Появятся медкабинет, комната матери и ребенка, зал ожидания с отоплением и кондиционером, лифт.
На территории вокзала сделают зоны послерейсового и предрейсового осмотра транспорта. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте