Сулажгорский родник приведет в порядок коммерческое предприятие

Набирать воду на Сулажгорском роднике станет удобнее: там наведут порядок спонсоры. Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил в своем аккаунте ВКонтакте, что помочь с благоустройством вызвались сразу несколько предприятий.

Власти города выбрали в качестве партнера Соломенский лесозавод. По словам мэра, предприятие установит комфортный павильон вокруг родника. Проект уже подготовили, скоро начнутся работы.

Напомним, на днях глава города написал в соцсети, что побывал на источнике и расстроился из-за его плохого состояния. На его сообщение быстро откликнулись коммерческие структуры.

Жители города в комментариях радуются, что нашлись неравнодушные предприниматели. Петрозаводчане также дают советы по обустройству павильона.

Кто-то пишет, что пол надо сделать сетчатым либо подогревать зимой, чтобы не образовывалась наледь.

«Вход и два выхода, чтобы набрал и ушел, а не толкался в сторону очереди. Ну, я думаю, там умные проектировщики или посмотрим на итоге», - пишет один пользователь.

Другие отмечают, что было бы неплохо смонтировать не один слив, а два или три, чтоб разгрузить очереди. Также предлагают поставить контейнеры для сбора мусора.

Некоторые вспоминают, что раньше рядом с родником располагался тир. Пока взрослые набирали воду, дети стреляли. Традицию мечтают возродить. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте