Петрозаводчане боятся, что из-за неубранной сухой травы вспыхнет пожар

Жильцы домов, расположенных рядом с Пограничным сквером в Петрозаводске, всерьез обеспокоены. Здесь больше недели не косят траву, которая из-за жары полностью высохла. Люди опасаются, что случайно брошенный окурок может привести к сильному пожару. Об этом появилось несколько сообщений в паблике «Подслушано Петрозаводск».

Горожане размещают фотографии сухой растительности и жалуются на комбинат благоустройства. Он не убирает траву в Пограничном сквере, а рядом, на улицах Беломорской и Медвежьегорской, стоят многоквартирные дома.

«Вся эта давно высохшая от стоящей жары трава до сих пор не убрана и валяется на территории Пограничного сквера, солнцем палимая и разносимая ветром!», - возмутился один из пользователей группы.

Рядом со сквером находится муниципальная автодорога, есть остановка транспорта.

«Кто будет нести ответственность, если случайная искра упадет в эту сухую траву в сквере и произойдет пожар?!», - риторически спрашивает горожанин.

Он обращается к мэру и комитету ЖКХ администрации города с требованием проконтролировать работу городского комбината благоустройства. Также петрозаводчанин просит обратить внимание на вопиющую ситуацию МЧС Карелии.

При этом в паблике множество сообщений о дыме, которым застилает город. Совсем рядом горят леса, горожане не хотят, чтобы огонь добрался до столицы. // Фото: «Подслушано Петрозаводск»